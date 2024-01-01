“أنا في نادي أحلامي” .. نجم برشلونة يحسم مصيره من الاستمرار مع الفريق

نجم برشلونة حسم مستقبله ويريد الاستمرار...

ارتبط فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، بالرحيل عن صفوفه على مدار فترات الانتقالات الماضية، ولكن أنباء رحيله اختفت تمامًا في الفترة الماضية بعدما أصبح جزءًا أساسيًا من تشكيلة الفريق.

وقال اللاعب الهولندي في تصريحات نقلها موقع "NOS": "أنا في نادي أحلامي والذي أردت أن أكون فيه دائمًا، لم أحقق حتى الآن الألقاب التي أريد الفوز بها، لا يزال هناك مجال للتحسن ولا يزال لدي الوقت، كلاعب كرة قدم تريد الفوز بالجوائز الكبرى وانا لم أفز بها بعد".

وأضاف: "يمكن أن يكون اللاعب حاسمًا بطريقة مختلفة، غالبًا ما يرتبط اللاعب بكونه حاسمًا بتسجيله للأهداف، ولكن الأمر مختلف قليلًا في موقفي، أريد أن أكون مهمًا بطريقة مختلفة".

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ويعتقد اللاعب صاحب الـ 26 عامًا أن برشلونة لم يصل إلى المستويات المطلوبة منه حتى الآن وقال: "نحن لا نؤدي بشكل جيد في الدوري الإسباني حتى الآن، لكن لا يزال أمام نصف الموسم، وفي البطولات الأوروبية تصدرنا مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "لا يزال هناك الكثير من اللعب، لدينا فريق موهوب، ولكننا لسنا ثابتين بما فيه الكفاية، لا أعرف بالظبط ما السبب في ذلك".