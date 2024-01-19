"أنا بطل العالم" .. تفاصيل مشاجرة نجم أتلتيكو مدريد وفينيسيوس!

مشاجرة في ديربي مدريد بكأس الملك...

التقطت عدسات الكاميرات الصحفية، مشاجرة لفظية في مباراة ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، في كأس ملك إسبانيا، بين فينيسيوس جونيور، وأحد لاعبي الروخي بلانكوس.

وانتهى ديربي مدريد، في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، بفوز أتلتيكو بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، على ملعب سفيتاس متروبوليتانو.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية، فإن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، دخل في مشاجرة لفظية مع رودريجو دي بول، لاعب أتلتيكو مدريد، إذ قال فينيسيوس للاعب الأرجنتيني: "أنا ألعب في ريال مدريد، ومن أنت؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت التقارير أن دي بول، رد على فينيسيوس ضاحكًا: "أنا بطل العالم"، ليضحك بعدها فينيسيوس، لتنتهي المشاجرة بلقطة طريفة بين الثنائي.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة ألميريا، مساء الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، بينما سيلعب أتلتيكو مدريد مع غرناطة في الجولة ذاتها.