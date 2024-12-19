"أنا أسرع من صلاح، بيل، رونالدو، مبابي وهنري" .. نجم إنتر المعتزل يتحدى الجميع!

النجم النيجيري لا يجد أحدًا أسرع منه في كرة القدم

رفع النيجيري أوبافيمي مارتينيز راية التحدي في وجه جميع نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وتيري هنري وكيليان مبابي وآرين روبن وجاريث بيل.

اللاعب المعتزل عام 2020 عُرف بسرعته المهولة في ملاعب كرة القدم، وقد تحدى الجميع في إيجاد لاعب أسرع منه سواء من النجوم الحاليين أو السابقين.

"أوبا أوبا" سُئل في حوار مع "ESPN Africa" عن بعض الأسماء من اللاعبين الحاليين والسابقين وقد أصر أنه أسرع منهم جميعًا، بل إنه استهجن مقارنته ببعض الأسماء مشيرًا إلى أنه لا يمكن مقارنته بهم من حيث السرعة.

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المحاور بدأ يستعرض اللاعبين المعروفين بسرعتهم أمام صاحب الـ40 عامًا، المشهور باحتفاله الأكروباتي الرائع، ولم تتغير الإجابة أبدًا، إذ أكد مارتينيز أنه أسرع من ميكي فان دي فين لاعب توتنهام المصنف كأسرع لاعب في الدوري الإنجليزي حاليًا، وكذلك من كايل ووكر مدافع توتنهام.

وحين طُرح أمامه اسم روبن، قال "أنا أسرع منه بالتأكيد، ربما بالكرة كذلك"، وحين سُئل عن الويلزي بيل قال "هل نسيتم من أنا؟"، ولم يُغير إجابته أبدًا رغم طرح أسماء عديد اللاعبين المعروفين بسرعتهم في الملعب مثل مبابي ورونالدو ومحمد صلاح وهنري.

وحين طُلب منه اختيار لاعب واحد أسرع منه، أجاب "لا أحد، عودوا إلى نجوم إنتر واسألوهم عني".

يُشار إلى أن مارتينيز لعب لعديد الأندية خلال مسيرته الكروية وأبرزهم إنتر الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي وفولفسبورج الألماني وروبن كازان الروسي.