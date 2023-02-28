"أنا أحب الفرنسيين".. مارتينيز يتراجع عن استفزازاته بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022

مارتينيز يمتدح منتخب فرنسا ويتراجع عن استفزازاته!

تراجع إميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، عن مواصلة استفزازاته لجماهير فرنسا بعد بعد فوز بلاده بكأس العالم 2022.

ولعب حارس أستون فيلا دورًا أساسيًا في فوز الأرجنتين بالبطولة في نهاية العام الماضي ونجح في التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى في المونديال.

وتلقى مارتينيز، انتقادات شديدة بسبب تصرفاته الغريبة بعد انتصار الأرجنتين، حيث ظهر وهو يستفز تشواميني، وألقى الكرة بعيدًا عن لاعب الوسط الفرنسي قبل أن يسدد ركلة الجزاء.

وبعد فوزه بجائزة أفضل حارس في البطولة تم تصويره وهو يقوم بإيماءة فظة مع الجرس وهو يمسكه، كما سخر مارتينيز بوحشية من كيليان مبابي خلال احتفالات غرفة خلع الملابس في الأرجنتين من خلال الدعوة إلى دقيقة صمت للمهاجم الفرنسي.

واستمر في السخرية من نجم باريس سان جيرمان من خلال حمل دمية صغيرة عليها وجه مبابي خلال استعراض الأرجنتين لكأس العالم حول بوينس آيرس.

وأدى ذلك إلى تصنيف الصحافة الفرنسية لمارتينيز بأنه "الأرجنتيني الأكثر مكروهًا".

وبعد حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022 في حفل توزيع جوائز الأفضل في باريس أمس الاثنين حاول اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا التقليل من أهمية استهزاءاته وأفعاله بعد انتصاره وأصر على أنه ليس شيئًا شخصيًا.

وقال مارتينيز، لقناة تي ام سي التلفزيونية الفرنسية: "حقًا كانت مجرد مباراة كرة قدم، بصراحة أنا أحب فرنسا لقد جئت إلى هنا مرات عديدة في إجازة وأنا أحب الفرنسيين وشاركت الغرفة مع لاعبين فرنسيين من أستون فيلا".

وأثنى الحارس على المنتخب الفرنسي بعد أن اقترب من الفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين قائلًا: "بصراحة لقد فعلوا المستحيل لمحاولة الفوز بكأس العالم لقد فازوا بدوري الأمم آخر مرة عام 2021، ووصلوا إلى النهائي ومستقبل عظيم ينتظرهم".