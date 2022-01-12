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صربيا

"أنا آسف" .. فلاهوفيتش يرد بقوة على شائعات استبعاده بسبب علاقة مع زوجة زميله!

هيثم محمد
9:31 ص غرينتش+2 1‏/12‏/2022
Dusan Vlahovic Predrag Rajkovic Ana Cakic
نجم يوفنتوس لا يلعب أساسياً مع صربيا بالمونديال

رد نجم صربيا دوشان فلاهوفيتش في مؤتمر صحفي على الشائعات المنتشرة بخصوص استبعاده من التشكيل الأساسي بسبب علاقة مع زوجة أحد لاعبي المنتخب.

وانتشرت في الأيام الماضية شائعة مفادها بأن نجم يوفنتوس دخل في علاقة مع أنا ساكيتش، زوجة حارس المنتخب بردراج رايكوفيتش، وذلك هو السبب وراء عدم مشاركته أساسياً في مباراتي الكاميرون والبرازيل.

ونظمت صربيا مؤتمراً الأربعاء تحدث فيه المهاجم عن الأمر ورد بقوة: "أنا آسف على بداية المؤتمر بالحديث عن تلك الأمور أثناء المونديال، هناك أشخاص يشعرون بالملل ولا يهمهم إفساد سمعة المنتخب".

وأضاف: "نحن فريق متحد والأجواء رائعة، تلك القصة سخيفة، أردت حماية نفسي وسأتخذ كل الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر، ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أمر مشابه من أشخاص بسيرة ذاتية فارغة".

ساكيتش انتشرت تصريحات لها من حساب لصحفية صربية شهيرة على إنستجرام وخاصية الصور الخاصة بها نفت فيها الأمر أيضاً وقالت إنها في صربيا من الأساس للعناية بنجلها المريض في مستشفى وحالته خطرة، وشكرت كل من تجاهل تلك الشائعات وساندها.

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