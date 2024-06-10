"أنا الأفضل في كل العصور" .. إبراهيموفيتش يقتحم صراع ميسي ومارادونا بتصريح "متواضع"

تصريحات مثيرة جديدة من النجم المعتزل

ظهر زلاتان إبراهيموفيتش في ملاعب كرة القدم مرة أخرى وربما أخيرة، إذ كان حاضرًا لتكريمه خلال مواجهة بلاده السويد الودية أمام صربيا مساء أمس الأحد.

النجم السويدي اعتزل اللعب بنهاية موسم 2022-2023 ويعمل حاليًا مستشارًا لملاك ميلان، وقد حظي بفرصة توديع الجمهور السويدي مساء أمس وقام بإلقاء كلمة قصيرة بتلك المناسبة أظهر خلالها الكثير من التواضع كما اعتاد!

من يعرف إبراهيموفيتش جيدًا سيدرك سريعًا أن التواضع هو آخر ما يُميزه! فصاحب الـ41 اعتاد الإدلاء بالتصريحات المثيرة والمغرورة وواظف على وصف نفسه بالأفضل من الجميع وبالرجل الذي لا يُقهر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم تشهد كلمته مساء أمس أي جديد، حيث اقتحم صراع ليونيل ميسي ودييجو مارادونا حول الأفضل في التاريخ بقوله "قلت قبل 25 عامًا أنني سأكون الأفضل على الإطلاق، وقد ضحك الكثير من الناس آنذاك. بعد 25 عامًا يُمكنني الوقوف هنا والقول أنني الأفضل في كل العصور".

وأضاف في كلمة للجيل الشاب في كرة القدم "أريد أن أقول لجيل الشباب "تجرؤوا على الحلم، إن لم تكن لديك القوة لتحلم أحلامًا كبيرة فاعتمد على رحلتي واستمد منها القوة. أنا دليل على عدم وجود المستحيل وبغض النظر عن المكان الذي أتيت منه"".

يُشار إلى أن السويد لم تتأهل إلى يورو 2024 حيث حلت ثالثة في مجموعتها بالتصفيات خلف النمسا وبلجيكا، وقد هُزم المنتخب في مباراة الأمس 3-0 أمام صربيا.