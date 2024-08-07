"أم الكوارث و3 حلول" .. إعلامي يُحذر النصر من الاستغناء عن أليكس تيليس

بيع تيليس قد يحل 3 مشاكل في النصر

وجه الإعلامي الرياضي مبارك الشهري تحذيرًا مُهمًا إلى نادي النصر، بعد التفكير في التخلص من البرازيلي أليكس تيليس الظهير الأيسر للفريق.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن النصر يدرس التخلص من تيليس، بعدما حسم اتفاقه مع سالم النجدي الظهير الأيسر الشاب لفريق نادي الفتح، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الشهري تصريحاته قائلًا: "قرر الاستغناء عن تيليس، من اتخذ هذا القرار يعلم أنه قرار خاطئ، ويعلم أنه قرار لحل مشكلة أخرى أكبر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح: "من وجهة نظري: إذا كان البديل محور 6 فهذا حل، وإذا كان مركز 10 ويعود بروزوفيتش إلى 6 فهذه أمنية، وإذا كان دفاع والمواليد مهاجم و6 فهذا عين العقل، وإذا كان مدافع بدون مواليد فهذه أم الكوارث".

وقدم تيليس مستوى مميز خلال الموسم الماضي 2023-24 حيث كان عنصرًا أساسيًا بالفريق، حيث انضم للنصر في صيف 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.