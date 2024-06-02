"أمي معجبة بك" .. جود بيلينجهام يفاجئ جوزيه مورينيو بطلب بعد التتويج الأوروبي!

شاهد ما حدث بين مورينيو وبيلينجهام

فاجئ النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بطلب خاص، عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح بيلينجهام في التتويج بدوري الأبطال للمرة الخامسة عشر في تاريخ ريال مدريد، بعدما فاز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

ونشرت شبكة "TNT Sports" عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يجمع بين بيلينجهام ومورينيو، وهو يطلب منه التقاط صورة تذكارية مع والدته.

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وقال بيلينجهام لمورينيو: "أمي معجبة بك منذ سنوات، وتُريد التقاط صورة معك"، ورحب مورينيو بالأمر وقام بمصافحة والدة بيلينجهام وشقيقه ثم التقط الصورة.

وصنع جود الهدف الثاني لريال مدريد الذي سجله زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، وهو الهدف الذي حسم المباراة لصالح فريقه.