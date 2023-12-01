أموال من الهواء.. مليون يورو يجنيها برشلونة من "ألماس الكامب نو"

خطة اقتصادية إبداعية من قبل لابورتا..

مشروع تذكارات نادي برشلونة "ميمورابيليتا"، الجاري تنفيذه منذ بضعة أسابيع، قد وصل بالفعل إلى أول مليون يورو من حجم المبيعات في إطار حملة إبداعية مختلفة للإفادة من إرث النادي في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تضرب البلوجرانا.

تتمثل مبادرة نادي برشلونة في بيع عناصر مختلفة لهواة الجمع والمشجعين تسمح لهم بأخذ تذكار من الكامب نو "القديم" إلى المنزل، في خضم عملية إعادة البناء الحالية التي يمر بها الملعب.

من بين عناصر الملعب، التي تم طرحها بأسعار متنوعة جدًا، يمكنك شراء المقاعد التي يشغلها الأعضاء، أو قطع من العشب الأخير المستخدم قبل عملية التطوير أو شباك الملعب.

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أيضًا طرح برشلونة فكرة إبداعية تتمثل في صناعة الألماس من الكربون المستخرج من عشب الملعب وتحديدًا ذلك الذي استخدمه لاعبو برشلونة في المباراة الأخيرة (آخر مباراة على أرضهم في الدوري ضد مايوركا على ملعب كامب نو القديم).

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وأعلن النادي عن بيع أول هذه الماسات لمشجعه ريكارد فالفيردي. قدم رافا يوستي القطعة ذات القيراط الواحد في متجر كاناليتس في إحدى الفعاليات، وأعلن أيضًا أنه يجري العمل لتوسيع هذه المجموعة من المنتجات.

يقدم برشلونة أيضًا قطع نصف قيراط وشارات وأساور وقلائد مصنوعة من هذه الأحجار الكريمة المستخرجة من عشب الملعب.