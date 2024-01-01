"يجمع أموال الهلال في إجازته" .. كريستيانو رونالدو يتسبب في السخرية من وضع نيمار في السعودية

البرازيلي تحت "الطقطقة"!

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تتويج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، هدافًا لعام 2023، دفع أحدهم للسخرية من البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال.

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فيفا اعترفت بوصول أهداف الدون خلال عام 2023 إلى 54، معتبرة البطولة العربية للأندية بطولة رسمية وضمت أهدافها لهذا الرصيد، ليتفوق على كافة نجوم أوروبا.

وهنا سخر الإعلامي الساخر عبدالله الصبحان من نيمار، كونه يتقاضى راتبه من الهلال، رغم أن موسمه انتهى بشكل رسمي لمعاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة، تعرض له خلال معسكر البرازيل في أكتوبر الماضي.

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وكتب الصبحان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "موقع الفيفا الرسمي يؤكد احتساب البطولة العربية رسمية، مما يعني احتساب أهداف الأسطورة كريستيانو رونالدو في البطولة العربية أمام نادي الهلال غير المعروف عالميًا وتأكيد كونه هداف العالم بـ54 هدفًا".

وأضاف: "تخيل أن هداف العالم لعام 2023 يلعب بنادي النصر ونيمار ما زال في إجازته المطولة يحقق الأموال".

يذكر أن نيمار شارك في خمس مباريات فقط مع الزعيم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة آخرين.

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