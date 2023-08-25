أموال السعودية تضرنا .. كلوب يُعلن موقف ليفربول النهائي من بيع صلاح للاتحاد!

رسالة صريح من المدرب الألماني

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حسم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الجدل تمامًا حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح وإمكانية انتقاله للاتحاد السعودي خلال هذا الصيف.

العديد من الصحف العالمية والسعودية كشفت عن دخول الاتحاد في مفاوضات جدية مع ليفربول، عن طريق التقدم بعرض ضخم للريدز من أجل التخلي عن صلاح بالإضافة إلى راتب خيالي لإقناع اللاعب بهذه الخطوة.

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كلوب قال في المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل القادمة بالدوري الإنجليزي:"فلسفة حياتي هي أنني أفكر في أي مشكلة ما عندما أواجهها، في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء، هل هناك إمكانية لرحيل صلاح؟ الجواب لا، هل اللاعب يظهر التزامه معنا؟ نعم بنسبة 100%".

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وأضاف:"ليس هناك أي شيء حول صلاح، من الصعب الحديث عن القصص التي تنتشر في وسائل الإعلام لأنه لا يوجد ما يجب أن نتحدث عنه، من وجهة نظرنا هو لاعب في ليفربول ولا توجد أي نية لدينا لبيعه".

وعن قبول الاستئناف على طرد أليكسيس ماك أليستر ضد بورنموث:"أعتقد أن الأمور كانت واضحة جدًا ومعظم الناس اتفقوا على أنه لم يستحق البطاقة الحمراء، ربما تكون رسالة أيضًا في وقت مبكر من الموسم".

وعن أموال الدوري السعودي:"الأمر ليس رائعًا بالنسبة لنا، هذا واضح، لو أردنا لاعبًا من ويجان على سبيل المثال سنذهب وسندفع ثمنه، نفس الشيء في الدوري الألماني، الآن هناك مستوى مختلف ولكن ما يحدث هو جزء من عملنا ولا يمكن تغييره".

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وواصل حديثه:"ما يجعل الأمر مستحيلًا للتعامل معه هو إغلاق فترة الانتقالات لدينا وبقائها مفتوحة هناك، حيث نلعب بنفس الفريق حتى الأول من يناير ولا توجد مشكلة لدينا في ذلك لأن الأمر تكرر في روسيا منذ سنوات ولكنه كان مختلفًا عن ما نشاهده الآن من أموال مجنونة تخلق الكثير من التحديات".

وفي نهاية حديثه قال كلوب ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمكنه تغيير الموعد النهائي لإغلاق سوق الانتقالات عن طريق "نقرة إصبع" لكنه ليس متأكدًا أن هناك رغبة واضحة للقيام بذلك.

يذكر أن ليفربول يخرج لمواجهة نيوكاسل على أرض الماكبايز يوم الأحد المقبل بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على بورنموث 3/1 والتعادل مع تشيلسي 1/1 في أول جولتين.

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