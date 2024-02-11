"حتى أموات النصر لم يسلموا من السخرية" .. مساحة هلالية تتهكم على الأمير عبدالرحمن بن سعود!

الغضب يسيطر على الوسط الرياضي السعودي..

حال استياء كبيرة تسيطر حاليًا على الوسط الرياضي السعودي بعد ديربي كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر، دفعت البعض للخروج عن حدود المعقول في "التلاسن الكروي".

البداية كانت من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، الذي قام بحركة مشينة خلال ذاك الديربي، بوضع شال الزعيم على "منطقته الحساسة"، بعدما ألقاه عليه أحد مشجعي الأزرق، بينما كان هو في طريقه لغرف خلع الملابس.

الهجوم الجم الذي تعرض له رونالدو من الهلاليين بعد هذا الموقف، دفع جماهير النصر للترصد لهم، وانتشرت خلال الساعات الماضية مساحة لعدد من المؤثرين في الوسط الهلالي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ظهروا خلالها مستعرضين حديث قديم للأمير الراحل عبدالرحمن بن سعود؛ رئيس العالمي الأسبق، يشيد خلاله بـ"اللعب النظيف" الذي قدمه فريقه خلال كأس العالم للأندية 2000، النسخة التي ودعها من الدور الأول بالهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني، كورينثيانز البرازيلي، لكنه فاز أمام الرجاء المغربي.

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الهلاليون استعرضوا تصريحات الأمير الراحل، بينما كانت تنهال الرموز الساخرة على المساحة، وهو ما أغضب النصراويين..

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "حتى الأموات لم يسلموا من سخريتكم .. تستعرضون حديث الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه و تتبادلون الضحكات ثم تنظّرون عن الأخلاق و الأدب !؟".

فيما أضاف آخر: "يفتح مساحه وينقل مقابله لرمز النصر الامير عبدالرحمن بن سعود رحمه الله، ثم يتبادلون السخريه و الضحك عليه ثم ينظرون عن الاخلاق وحركات رونالدو، لا احد يستغرب منهم فهم تربية صحيفتهم اللي كانت تنشر كاركتير عن المتوفيين".

يذكر أن كأس موسم الرياض كان قد حسمه الهلال لصالحه بعد الفوز أمام النصر بثنائية نظيفة، ليحصد الزعيم ست نقاط، فقد كان قد فاز أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي بنتيجة 4-3، وهو الفريق الذي هزمه العالمي بنتيجة 6-0.