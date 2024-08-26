حقق أمنية حياته وحصل على الوداع اللائق .. وفاة سفين جوران إريكسون بعد معاناة مع المرض

انتهت حياة أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم

أعلن بعد ظهر اليوم الإثنين وفاة السويدي سفين جوران إريكسون عن عُمر يُناهز 76 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك عقب حصوله على تكريم ووداع لائق من مختلف الأندية التي ارتبط معها خلال مسيرته المهنية.

المدرب المخضرم كان قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بسرطان البنكرياس، ومن تلك اللحظة تسابقت الأندية على تكريمه وأبرزها لاتسيو وبنفيكا وجوتنرج وسامدبوريا، ولكن الشيء الأهم جاء من ليفربول الذي حقق أمنيته رغم أنه لم يكن ضمن الأندية التي دربها خلال مسيرته الحافلة.

المدرب الذي تولى تدريب منتخب إنجلترا خلال الفترة من 2001 حتى 2006 أعرب عن أمنيته تدريب ليفربول، النادي الذي يعشقه، وقد لبت إدارة النادي الإنجليزي هذا الطلب وجعلت المدرب جزءًا من الجهاز الفني الذي قاد مباراة أساطير الريدز أمام أساطير أياكس أمستردام في مارس الماضي، وقد حظي المدرب باستقبال رائع.

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المدرب المتوج مع لاتسيو بلقب الدوري الإيطالي تواجد كذلك في ملعب لويجي فيرارس في مايو الماضي حيث حصل على تحية مذهلة من جماهير سامبدوريا، وهو الفريق الذي تُوج معه بكأس إيطاليا موسم 1993-1994.

إريكسون كان قد أعلن قبل عدة أيام أنه يعيش أيامه الأخيرة بعدما أبلغه الأطباء بالموعد التقريبي لوفاته، وقد قال في رسالة وداعية أنه عاش حياة جيدة وتمنى من الجميع أن يتذكره كشخص جيد وإيجابي.