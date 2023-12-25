أمل لبايرن ميونخ؟ .. برشلونة يقرر بيع أحد مدافعيه في الصيف!

بايرن ميونخ يراقب الوضع داخل برشلونة...

تواصل إدارة برشلونة العمل على تحسين وضع الفريق، وتخطط بالفعل لأولى الخطوات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتحسين الجانب الدفاعي للفريق، مع تحسين الوضع المالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة الفريق الكتالوني تدرس تفعيل بند إعادة الشراء، الموجود في عقد شادي رياض مدافع ريال بيتيس.

ولعب شادي رياض في صفوف فريق برشلونة للناشئين، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني، ويتجه إلى ريال بيتيس، ويتألق تحت قيادة المدرب المخضرم مانويل بيليجريني، مما جعل إدارة الفريق الكتالوني تفكر في استعادته مرة أخرى إلى كامب نو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن تفعيل بند إعادة الشراء في عقد شادي رياض، سيدفع إدارة الفريق الكتالوني، للتخلص من أحد مدافعي الفريق وبيعه في الصيف القادم.

وكشفت "سبورت" أن برشلونة لن تفكر في التخلي عن بعض لاعبي الخط الخلفي للفريق، وعلى رأسهم رونالد أراخو الذي يعتبر هدفًا أولًا لبايرن ميونخ، كما أفادت أن الفريق الكتالوني سيدرس التخلي عن جول كوندي، او كريستيان كريستينسن.