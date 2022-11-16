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برشلونة

أملًا في تقليصها .. برشلونة يستأنف ضد عقوبة إيقاف ليفاندوفسكي

أحمد الغنام
7:18 م غرينتش+2 16‏/11‏/2022
Robert Lewandowski Osasuna
برشلونة يقرر الاستئناف ضد عقوبة إيقاف روبرت ليفاندوفسكي.

قرر نادي برشلونة الاستئناف ضد العقوبة التي وقعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم بحق البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق، بعد طرده خلال مباراة أوساسونا في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي الذي طرد إثر تدخل خشن بالمرفق في وجه مدافع أوساسونا تعرض لعقوبة الإيقاف 3 مباريات للسلوك العنيف والاعتراض غير اللائق على حكم المباراة.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا للرد على تلك العقوبة، مؤكدًا الاستئناف عليها، على أمل تقليصها.

وجاء في البيان: "سيقدم نادي برشلونة استئنافًا إلى لجنة الاستئناف ضد الحظر المفروض على روبرت ليفاندوفسكي من قبل لجنة المنافسة ثلاث مباريات".

واختتم: "يجب أن نتذكر أن ليفاندوفسكي تعرض للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في مباراة الدوري الأخيرة في بامبلونا".

يذكر أن إيقاف ليفاندوفسكي لثلاث مباريات في حالة عدم قبول الاستئناف سيجعله يغيب عن مباريات إسبانيول، وأتلتيكو مدريد، وريال بيتيس في "لا ليجا".

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