"أملك هذه المعلومة!" .. جورج جيسوس يتحدث عن مستقبله مع الهلال رسميًا

ماذا قال جورج جيسوس عن مستقبله مع نادي الهلال؟

تحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد الفوز بأربعة أهداف دون رد على نادي الاتحاد السعودي، في نتيجة مباراتي ذهاب وإياب دور الـ8.

جيسوس قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الإياب أمام الاتحاد: "لديّ عقد مع الهلال حتى مايو 2024، ولديّ تأكيدات بأن المستقبل سيكون به أشياء كبيرة جدًا"؛ في تلميح ربما إلى البقاء.

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أن الهلال لديه أهدافًا كبيرة للغاية، في دوري روشن السعودي للمحترفين وأبطال آسيا؛ مضيفًا: "عند تحقيق الإنجازات؛ كثير من الأمور ستكون أسهل".

وعن سلسلة الـ28 انتصارًا متتاليًا.. أكد جيسوس، على أن الزعيم الهلالي، يملك نجومًا كبارًا على قلب رجل واحد؛ مشددًا على أن النتائج أتت بفضل قوة المجموعة، وليس بسبب عمله هو فقط كـ"مدرب".

جدير بالذكر أن الهلال انفرد بهذا الانتصار، بالرقم القياسي العالمي لأكبر سلسلة فوز متتالي في تاريخ كرة القدم "28 مباراة"، كاسرًا الرقم السابق للفريق الويلزي نيو ساينتس "27 لقاءً".