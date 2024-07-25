أمسك بهلالي في إدارة خالد العيسى .. جمهور الأهلي يثور على "مُعطل" الصفقات الصيفية

ضباب يُحيط موسم انتقالات الأهلي

يبدو أن صبر جمهور الأهلي على ضبابية سوق انتقالات الفريق قد نفد، إذ لم يبرم النادي أي صفقة حتى الآن مما أشعل غضب عشاقه على منصات التواصل الاجتماعي.

الأهلي ارتبط بالعديد من الأسماء هذا الصيف لكنه لم يُوقع مع أي منهم حتى الآن، وقد تخلي عن جناحه سانت آلان ماكسيمين بالإعارة إلى فنربخشة.

عشاق الفريق الجداوي حددوا المسؤول عن ذلك الوضع السلبي، وهو مهند البليهد رئيس اللجنة التنفيذية، وقد دشنوا "هاشتاج" للدعوة إلى إقالته وطرده من النادي، خاصة بعدما اكتشفوا أنه أحد مشجعي الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحدهم كتب عبر منصة إكس "مهند البليهد عاشق هلالي وهو رئيس اللجنة التنفيذية في النادي الأهلي؟" وألحقه بالهاشتاج "استمرار البليهد مرفوض"، فيما كتب آخر "هلالي يترأس شركة النادي الأهلي. اذًا مسألة تدمير الفريق مجرد وقت" وألحقه بهاشتاج "استقالة مهند البليهد مطلب".

يُشار إلى أن الأهلي سيُشارك الموسم القادم في 4 بطولات هي السوبر السعودي ودوري روشن ودوري أبطال النخبة الآسيوية وكأس خادم الحرمين الشريفين.