"أمر لا يصدّق".. بويول يرفض المقارنة بين ميسي ويامال

ماذا قال أسطورة البارسا؟

حذّر قائد برشلونة السابق كارليس بويول، من وضع الكثير من الضغط على نجم الفريق الصاعد لامين يامال.

وقدم يامال بداية مثالية في مشواره الاحترافي، حيث لعب دورًا بطوليًا مع إسبانيا في التتويج بلقب يورو 2024 الصيف الماضي، كما حصد جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم.

وقال بويول في تصريحات لصحيفة "إل باييس" الإسبانية: "من غير العادل تحميل يامال توقعات عالية جدًا"، في إشارة إلى مقارنته مع الأسطورة ليونيل ميسي.

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وأضاف: "إذا وضعنا عليه لقب ليونيل، فإن الضغط سيكون أقصى ما يمكن، ما فعله ليونيل ولا يزال يفعله أمر لا يصدق، وسيكون من الصعب جدًا رؤية لاعب مثله مرة أخرى".

سجل صاحب الـ17 عامًا 6 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 20 مباراة هذا الموسم، وتزداد التوقعات الإيجابية بشأن مستقبله إذا استمر بنفس المعدل الحالي طوال بقية الموسم.