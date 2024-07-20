"أمر قاسٍ".. زوجة أسطورة ألمانيا تكشف الشيء الوحيد الذي لم تسمح له بفعله!

كل مُيَسر لما خُلق له..

كشفت نجمة التنس آنا إيفانوفيتش عن الشيء الوحيد الذي لن تسمح لزوجها أسطورة كرة القدم باستيان شفاينشتايجر بفعله!.

لقد خاض لاعب خط الوسط الألماني السابق البالغ من العمر 39 عامًا مسيرة لعب رائعة مع أندية مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وشيكاغو فاير.

كما حققت شريكته آنا، البالغة من العمر 36 عامًا، نجاحًا رياضيًا كبيرًا في عالم التنس، فقد وصلت إلى صدارة التصنيف العالمي وفازت ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2008.

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وتزوج الثنائي منذ ثماني سنوات ويعيشان الآن في مايوركا مع أولادهما الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام وخمسة أعوام وعامًا واحدًا.

وعلى الرغم من وصول شفاينشتايجر إلى القمة في كرة القدم، إلا أنه لا يزال هناك شيء واحد لم يحققه بعد في علاقته.

وكشفت آنا أنهما يلعبان التنس بانتظام معًا، ولكن عندما تحدثت عن آخر مرة واجها فيها الملعب، قالت لصحيفة بيلد: "إنه يقاتل حقًا من أجل الفوز. لكنني لن أسمح له بالفوز!"

ثم أضاف شفاينشتايجر نفسه: "إنها تسمح لي بالركض! من اليسار إلى اليمين، ومن الأمام إلى الخلف - إنه أمر قاس، لم أعتقد أبدًا أنه لا توجد فرصة بالنسبة لي، لقد خسرت 6-1 و2-6".