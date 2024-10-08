"أمر سيئ!".. جوتي يدافع عن مبابي وينتقد لويس إنريكي

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تحدث نجم ريال مدريد الأسبق، جوتي، عن الفيلم الوثائقي الذي بثته شبكة "موفيستار" مؤخرًا من غرف ملابس باريس سان جيرمان بين شوطي مباراة ريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا.

وظهر في الفيلم الوثائقي لقطات تبين عصبية شديدة من المدرب لويس إنريكي تجاه لاعبي باريس، وأحد هؤلاء اللاعبين كان كيليان مبابي، الذي غادر الفريق العاصمي، والذي كان إنريكي يوبخه بوضوح مطالبًا إياه بأداء الدور الدفاعي "لأن وظيفته ليست فقط تسجيل الأهداف والهجوم" على حد تعبيره.

وقال جوتي عن الأمر في تصريحات لبرنامج "الشيرينجيتو": "ربما أعجبني إنريكي، لكن مبابي كان يجب ألا يدع الفيلم يخرج، وكان لابد من استثناء مبابي، ليس من الضروري خروج هذه الأشياء".

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ويعتقد لاعب ريال مدريد الأسبق أن لويس إنريكي "يستطيع أن يقول ذلك في محادثة. على انفراد، في محادثة مع لاعب، يمكنك قول ذلك كمدرب، لا يهم إذا كان كيليان أو أي شخص آخر".

لكنه أكد أن "وضع هذا في فيلم وثائقي أمر سيئ، يبدو الأمر وكأنك تقلل من شأنه بطريقة معينة. هذا ما أشعر به".