أمريكية ارتبطت بمشهورين قبله.. صديقة بيلينجهام الجديدة تنسيه آلام ترك "نجمة البوب"

النجم الإنجليزي دخل علاقة عاطفية جديدة

شوهد جود بيلينجهام لأول مرة مع صديقته الجديدة، عارضة الأزياء والمؤثرة آشلين كاسترو، بعد أن انهارت علاقته العاطفية مع نجمة البوب الإسبانية أيتانا موراليس، وفقًا لتقارير صحفية.

لاعب خط وسط ريال مدريد البالغ 21 عامًا، يواعد الجميلة الأمريكية البالغة من العمر 27 عامًا، ويبدو أن علاقتهما تزداد قوة بعد أن التقى والدا بيلينجهام بكاسترو خلال آخر مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وشوهدت آشلين، التي لديها 148 ألف متابع على إنستجرام، وهي تتحدث مع والدة جود "دينيس" ووالده "مارك" في مقصورة العائلات بملعب سانتياجو برنابيو حيث حقق ريال مدريد فوزًا سهلًا 5-1 على ريد بول سالزبورج.

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وفي اليوم التالي، شوهد جود وآشلين يستمتعان بموعد غداء معًا، مما أكد التكهنات حول علاقتهما، وقد أكدت مصادر مقربة من الزوجين أنهما ذهبا في عدة مواعيد بعد تبادل الإعجابات على منشورات كل منهما على إنستجرام.

تنحدر أشلين في الأصل من لوس أنجلوس، حيث كان جود وزميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد في إجازة بعد بطولة أوروبا 2024، وهذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها كاسترو بشخصية مشهورة، حيث سبق أن ارتبطت بالممثل الأمريكي مايكل ب. جوردان ونجم كرة السلة لاميلو بول.