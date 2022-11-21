أمريكا طموحها التتويج بكأس العالم .. بوليسيتش يُفجر قنبلة في قطر!

أمريكا بطل العالم 2022!

يرى كريستيان بوليسيتش نجم منتخب الولايات المتحدة أن الكتيبة الأمريكية قادرة على إحداث مُفاجأَة كبرى في كأس العالم 2022 بقطر.

بوليسيتش في حواره مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد أن منتخب بلاده قادر على تحقيق كأس العالم في حالة عبورهم من دور المجموعات.

المنتخب الأمريكي يتواجد في المجموعة الثانية رفقة كلًا من إنجلترا وإيران وويلز.

وقال بوليسيتش في تصريحاته لموقع "فيفا": "لدينا الكثير من اللاعبين الجياع الذين يريدون حقًا الدفع والتحسن، نشأ معظمنا معًا ولعبنا في منتخبات الشباب الوطنية نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا أعتقد أنه توازن جيد حقًا".

وأتم: "أهداف الفريق هي الذهاب والتنافس مع أفضل الفرق في العالم والقتال من أجل الفوز بالبطولة، لن يكون الأمر سهلاً أبدًا بالطبع، لكنني أعتقد أنه إذا لعبنا بالطريقة الصحيحة، وبالكثير من الثقة والقتال وبمجرد وصولنا إلى مراحل خروج المغلوب يمكن أن يحدث أي شيء، سنقاتل حقًا نريد أن نكون جزءًا كبيرًا من كأس العالم هذه المرة".