أمرابط عن إصابته: أعاني من أجل المشي بسبب اللعب كل ثلاثة أيام

مباراة مرتقبة لأسود الأطلس في نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا

كشف سفيان أمرابط نجم المنتخب المغربي معاناته الشديدة من الإصابة، مشيرًا إلى أن المشي أصبح مؤلمًا للغاية بالنسبة له، خاصة مع اللعب كل ثلاثة أيام.

لاعب وسط فيورنتينا خطف أنظار الجميع بأدائه المذهل مع أسود الأطلس ومساهمته الكبيرة في إنجازهم التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ومثله مثل العديد من نجوم المغرب، يتحامل أمرابط على نفسه كثيرًا ويُصر على اللعب رغم الألم والمعاناة، ولكنه أوضح أن الأمر يستحق ولا يمكن التوقف الآن.

إذ قال حسبما نقلت صحيفة لاريببليكا الإيطالية "بدأت كأس العالم بأرجل ثقيلة جدًا، كان الألم في كل مكان، كان الأمر أشبه بساحة معركة، لكني لم أستطع أن أخيب آمال زملائي وبلدي".

تابع "أعاني الآن من أجل المشي، اللعب كل ثلاثة أيام صعب بشكل لا يُصدق، الناس قد تُقلل من شأن تلك المشكلة".

وأتم حول مواجهة حامل اللقب "هناك الآن مواجهة فرنسا ولا يمكننا التوقف، النهائي على بُعد خطوة واحدة، نعلم أنها الخطوة الأصعب. كنا نحلم بصمت لكننا نستطيع أن نصرخ بأعلى صوت الآن. تلقينا هدفًا واحدًا في 5 مباريات، وكان هدفًا ذاتيًا".

المغرب تُواجه فرنسا يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي مونديال 2022، ويُقام مساء الثلاثاء نصف النهائي الأول بين الأرجنتين وكرواتيا.