"لم أنم حتى الثالثة فجرًا بسبب الإصابة" .. سر دموع سفيان أمرابط في ليلة التأهل التاريخي للمغرب

أحد أهم الأبطال في موقعة الفوز على المنتخب الإسباني

كشف سفيان أمرابط نجم وسط المنتخب المغربي، عن معاناته وسهره حتى الساعة الثالثة فجرًا، للحاق بمواجهة إسبانيا في دور الـ16 لكأس العالم.

أمرابط كان من أبطال فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي، وخرج بعد المباراة للحديث عن ظروف مشاركته.

وقال اللاعب في تصريحات للصحفيين:"أنا شخص عاطفي للغاية وكانت هناك تساؤلات حول إمكانية مشاركتي في هذه المباراة بسبب الإصابة".

وأضاف:"بقيت مستيقظًا حتى الساعة الثالثة صباحًا مع طبيب الفريق للعلاج عن طريق الحقن من أجل خوض هذا اللقاء، لم يكن بإمكاني التخلي عن فريقي وبلادي في مثل هذه المناسبة".

جدير بالذكر أن المغرب تستعد لخوض مواجهة أخرى نارية أمام البرتغال في ربع نهائي كأس العالم يوم 10 ديسمبر الجاري.