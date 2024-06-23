"أمتلك وثائق تثبت تورطهم" .. هاكر برتغالي يهدد مانشستر سيتي بملايين المستندات!

مانشستر سيتي أمام أزمة حقيقية

ادعى الهاكر البرتغالي روي بينتو أنه يمتلك أدلة دامغة ضد مانشستر سيتي، والتي لم يقم بتسليم بعضها إلى السلطات المختصة، والتي تثبت أن النادي الإنجليزي خدع عمدًا قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه مانشستر سيتي حاليًا 115 تهمة تتعلق باللعب المالي النظيف، حيث سيتم عقد جلسة استماع خلال شهر نوفمبر القادم، بشأن تلك القضايا.

وأضافت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن بينتو قال: "أظهرت بيانات مانشستر سيتي، مبالغ مالية دفعها لم يتم ذكرها لسطات كرة القدم".

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وواصل: "هذه الوثائق جزء من التحقيق الذي يجريه الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، وقدم بتسليم 5 أقراص ثابتة إلى السلطات الفرنسية والألمانية تحتوي على ملايين الوثائق، بما في ذلك المزيد عن السيتي، وقمت بوصف ما هو موجود على كل منها، وأنا أثق من أنهم سيعثرون عليها".

واستطرد قائلًا: "اتصل بنا المحققون لمشاركة المعلومات المتعلقة بمانشستر سيتي، والتي لم يتم الكشف عنها من قبل، ولم نكشف عن المعلومات بعد ولكن لدينا ملف ضخم من الوثائق المتعلقة بمانشستر سيتي، والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، سيتم نشر الملفات في وقت ما ولا يمكننا أن نقول متى ولكننا سنفعل ذلك".

وشهد موسم 2023-24 تعرض إيفرتون ونوتنجهام فورست لعقوبات بسبب انتهاك قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي.