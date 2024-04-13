"أمتلك الدليل!".. وليد الفراج يرد على "تكذيب" الرابطة حول ضريبة الهلال

"ضريبة المنافسة على البطولات" لم ترد في خطاب الرابطة إلى الهلال

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رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على البيان الصادر من رابطة دوري المحترفين السعودي، والتي ذكرت أن برنامج "أكشن مع وليد" تضمن معلومات غير صحيحة، حول ملابسات طلب نادي الهلال، بتأجيل مباراة الأهلي في دوري روشن.

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الرابطة أفادت في بيان رسمي، أن البرنامج تضمن معلومة غير صحيحة، بشأن ورد عبارة "وهذه ضريبة النادي الذي ينافس على كل البطولات" في خطاب إدارة المسابقات في 8 أبريل، للرد على طلب الهلال بإعادة النظر في جدول مباريات دوري روشن السعودي، في الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "البيان يتضمن جزءًا إيجابيًا؛ فلأول مرة منذ فترة يتم إصدار بيان بهذا التفصيل وساعد الرأي العام كثيرًا، ولو أن هذه المعلومات قد صدرت بشكل تدريجي، لوصلت المعلومة إلى الشارع السعودي".

وأضاف "أنا لم أذكر أن الرابطة وضعت العبارة في خطاب رسمي، ولكن هذا الرد الذي تلقاه نادي الهلال، ولدينا الدليل المادي بأن مندوب الهلال استمع لهذه الجملة، ولكننا لن نعرض الدليل لجوانب قانونية، إلا أن الدليل موجود، وإذا ما تم طلبه من قِبل جهات مسؤولة، فنحن جاهزون".

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وكشفت رابطة دوري المحترفين عن صعوبة تلبية طلب نادي الهلال، بتأجيل مباراة الأهلي، كونه سيترتب عليه ضغط أكبر على جدول مباريات الهلال، حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

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