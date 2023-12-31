أمامه علبة "كافيار" .. لابورتا يحاول حل أزمة برشلونة باجتماع عربي في دبي!

تعرف على أسباب تواجد رئيس برشلونة في دبي

يسعى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، لمساعدة ناديه عن طريق الاجتماع مع رجال أعمال عرب في الإمارات خلال الوقت الحالي، وذلك لجمع الأموال اللازمة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

برشلونة يحاول جمع الديون المستحقة له خلال الوقت الحالي لدى الشركات والمواقع التي حصلت على أجزاء من ستوديوهات ملعب الفريق.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن لابورتا منح صندوق ليبيرو الألماني مهلة 24 ساعة، من أجل الحصول على الديون المستحقة علية، نظير شراء جز من استوديوهات نادي برشلونة.

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وينتظر برشلونة الحصول على مبلغ 40 مليون يورو من صندوق ليبيرو الألماني، وإلا سيتجه لابورتا إلى اللجوء إلى خيارات بديلة بدلًا من ليبيرو، من أجل توفير الأموال للتعاقد مع لاعبين يُريدهم المدرب تشافي هيرنانديز في فريقه.

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وألقت الصحيفة الضوء على الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه لابورتا وهو يرتدي زيًا ليس رسميًا، ويجلس مع رجال أعمال في دبي بأحد المطاعم، وعلى المائدة تبرز علبة كبيرة من "الكافيار".

ورحلة جوان لابورتا إلى دبي، هدفها هو تفعيل الخيارات الأخرى أمامه، من أجل تعويض نقص الدخل لنادي برشلونة، بسبب عدم وفاء ليبيرو بالمبلغ المستحق عليه خلال الوقت الحالي.