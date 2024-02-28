هل نبيع صلاح وسولانكي؟.. 3 تساؤلات تثير الحيرة في فانتازي الدوري الإنجليزي

حيرة هائلة لمستخدمي فانتازي البريميرليج

عزيزي المتسابق في فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، دعنا نتفق على أنه طالما قررنا أن نلعب الفانتازي، فلا مفر من أن نتحمل حيرته التي قد تصل في بعض الأحيان إلى صداع مزمن.

ولا أخفيكم سرًا، لقد كنا جالسين بالأمس في أحد المقاهي، ووجدنا صديق لنا في حالة من الضيق الشديد، فقلنا له: دعنا نطمئن على أحوالك، رد علينا بأنه يشعر بانزعاج شديد بسبب شرائه لدومينيك سولانكي مهاجم بورنموث قبل ساعات، ولا يعرف ماذا يفعل في تشكيلته بالفانتازي، بعد أن أعلن أندوني إيراولا مدرب الفريق أنه تعرض لإصابة في الركبة.

نعم تصل الحيرة إلى هذا الحد، ويصل التفكير إلى حد أبعد، وقد تجد عقلك مشغولًا في أوقات مختلفة بتفاصيل الانتقالات قبل كل جولة، وهذه هي متعة لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي.

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ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع GOAL، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

ماذا نفعل مع سولانكي؟

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جاء خبر إصابة سولانكي بالأمس، عقب غيابه عن مباراة فريقه بورنموث ضد ليستر سيتي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، كالصاعقة، فقد بدأ لاعبو فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، المقدم برعاية أمازون السعودية، في استقطابه بالفعل.

وارتفعت نسبة ملكية سولانكي خلال اليومين الماضيين إلى 23%، نظرًا لسهولة المباراة القادمة ضد بيرنلي، والتي يعقبها جولة "دبل" لبورنموث، يخوض فيها الفريق مباراتين أمام شيفيلد يونايتد ولوتون تاون.

ثم تراجعت النسبة إلى 15% اليوم، بعد تصريح مدرب بورنموث بأن إصابته في الركبة وأنه سيخضع لأشعة الرنين المغناطيسي.

وهنا يبرز التساؤال الأول، هل نبيع سولانكي؟ والإجابة لا بكل تأكيد، لأن التسرع هو أبرز الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها لاعب الفانتازي، فيجب الصبر حتى إعلان طبيعة إصابة اللاعب ومدة غيابه.

ماذا نفعل مع صلاح؟

لا يعرف أي شخص حتى هذه اللحظة مدة غياب المصري محمد صلاح عن ليفربول، وعلى الرغم من عودته في مباراة برينتفورد وخوض الشوط الثاني من اللقاء، فإن الفرعون غاب عن باقي المباريات منذ ذلك الحين.

وربما تعطي مباراة ليفربول، مساء اليوم، ضد ساوثهامبتون، بعض المؤشرات على موقف صلاح، فقد يدخل قائمة الفريق أو ربما يدلي يورجن كلوب بأي تصريح بشأن حالته، أو موعد عودته.

ونظرًا لارتفاع سعر صلاح، فإنك قد لا تستطيع أن تشتريه مرة أخرى في حالة بيعه، إلا من خلال استخدام خاصية الوايلد كارد، أو إجراء تغييرات بالسالب.

لذلك، ننصح أيضا بالإبقاء على صلاح والانتظار حتى الإعلان عن معلومة واضحة ومؤكدة حول مدة غيابه.

حيرة شديدة في اختيار القائد

التساؤل الأخير، سيكون بالتأكيد حول اختيار القائد في الجولة القادمة، فالخيارات كثيرة ومغرية للغاية.

ويتصدر إرلينج هالاند الاختيارات، في ديربي مانشستر، الذي سيقام على ملعب الاتحاد، وهو معتاد تمامًا على زيارة شباك مانشستر يونايتد، كما يبرز بوكا ساكا أيضا، والذي سيخوض مواجهة سهلة أمام شيفيلد يونايتد.

كما يغري أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، ملاكه كقائد جيد للغاية أمام لوتون، وهو الذي يمر بفترة تألق كبيرة ويتمتع بحالة فنية رائعة.

وفي حالة جاهزية صلاح وسولانكي، فلا يمكن تجالهما أيضا ضمن الاختيارات المناسبة للكابتن، ولكن نميل أكثر للاختيار الأكثر منطقية وهو السفاح النرويجي هالاند.

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