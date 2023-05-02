أليماني وضع الخطة.. 9 أهداف أساسية لبرشلونة في الميركاتو الصيفي

النادي الكتالوني أمام مفترق طرق صعب

يخطط رجل برشلونة الإداري الناجح ومديره الرياضي ماتيو أليماني لخطة الميركاتو الصيفي المقبل واضعًا في الاعتبار العديد من الأولويات للبلوجرانا في الظروف المادية المعقدة التي ينتظر أن يدخلها.

صحيفة "سبورت" أفادت بـ 9 أولويات سيقوم بها برشلونة بخطة أليماني، بشأن الميركاتو المقبل.

تقليص الرواتب: إذا كانت هناك أنبتاء مؤكدة، فهي أن لاعبي برشلونة الحاليين سيتعرضون لاقتطاع جزء آخر من رواتبهم لأجل الالتصاق بقواعد رابطة الدوري الإسباني.

قائمة المغادرين: سيضطر برشلونة إلى الاستغناء عن أحد أو بعض هؤلاء اللاعبين الأساسيين لديهم وربما جميعًأ، وهم فيران توريس وأنسو فاتي وفرانك كيسييه ورافينيا، الصفقات الكبرى الخارجة من النادي لتمويل الميركاتو ستكون من بين هذه الأسماء الأربعة.

مستقبل ألبا وبوسكيتس: سيكون حسم بقاء جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وأموالهما المستحقة لدى النادي أيضًا أمرًا مهمًا في خطة أليماني، الاتجاه لإبقاء بوسكيتس عامًا إضافيًا ومكوث ألبا حتى نهاية عقده.

ليونيل ميسي: حال موافقة ليونيل ميسي على الحصول على عقد عادي للغاية، وفي ظل الالتصاق بقواعد "الليجا" الكل متفائل حيال إمكانية عودة ميسي.

المعارون: لم يتم البت النهائي في وضعيات المعارين، لكن قد يتم التربح المادي من عبد الصمد الزلزولي ونيكو جونزاليس وفرانشيسكو ترينكاو وصامويل أومتيتي وكليمنت لينجليه بشكل كبير.

العقود الجديدة: الأولوية لإنهاء ملفي جافي ورونالدو أراوخو اللذين باتا من كتيبة تشافي الأساسية.

الصفقات الرخيصة: برشلونة سيذهب لموسم آخر من أجل صفقات رخيصة في الميركاتو والأولوية لكل من إلكاي جوندوان وبيير إيميريك أوباميانج.

فيتور روكي: إن كانت هناك مغامرة فعلية بإنفاق مبلغ كبير في الميركاتو المقبل من أجل المستقبل، فستكون من أجل فيتور روكي الذي يعتبر المهاجم رقم 9 المستقبلي في ذهن تشافي.

تدعيم مركزين: لاعب الارتكاز والظهير الأيمن هما مركزان يود تشافي تدعيمهما، وجود جواو كانسيلو الموسم المقبل بتكلفة منخفضة قد يساعد في هذا الأمر، سيدعم المركزين بوجوده ظهير أيمن أو أيسر وأحيانًا لاعب ارتكاز، أو بإفساح المجال لسيرجي روبيرتو كي يكون لاعب خط وسط وفقط!.