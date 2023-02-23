رد قوي من مدير الكرة ببرشلونة على قضية نيجريرا

تحدث ماتيو أليماني، مدير الكرة في نادي برشلونة قبل دقائق قليلة من المباراة الهامة لفريقه ضد مانشستر يونايتد ببطولة الدوري الأوروبي.

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره مانشستر يونايتد في مواجهة حاسمة ضمن مباريات ملحق إياب دور الـ16 من منافسات البطولة.

وقال ماتيو لتليفزيون قناة "Movistar" عن قضية نيجريرا، "السلطة التنفيذية تتمنى فقط أن يكون لديهم بالفعل قرار عاجلاً وليس آجلاً ونتائج التحقيق الداخلي للحد من هذا الأمر برمته".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو ما شرحه الرئيس قبل أيام وأن كل شيء يخضع للتحقيق الداخلي الذي يقوم به مع الإدارة في أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن وأن يتم تقديم جميع التفسيرات التي يتوقعها الجميع".

وأضاف: "لا أستطيع ان أعطيكم اكثر التخمين هو الذي يسود في كل هذه المعلومات دون علم ".

وبخصوص المباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد قال أليماني: "من الرائع التواجد هنا لأننا نريد القتال على كل الألقاب".

ورد على سؤال إذا كان الفريق سيسقط للمرة الثانية في أوروبا هذا الموسم، قائلًا: "أنا لا أتحدث عن الفرضية فلنكن إيجابيين ونفكر في المضي قدمًا لأننا قادمون من أجل كل شيء ".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، ولا بد من وجود فائز في مواجهة اليوم ليتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.