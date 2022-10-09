أليماني: حسمنا صفقة جريزمان وصفقات الصيف رفضت رواتب أعلى

ماتيو أليماني يتحدث عن إرث إدارة بارتوميو وصعوبات سوق الانتقالات وحسم صفقة جريزمان.

أعلن ماتيو أليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة عن نجاح فريقه في حسم عملية بيع أنطوان جريزمان لصالح أتلتيكو مدريد في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما أكد في تصريحات أدلى بها في اجتماع أعضاء النادي، وتطرق خلالها للحديث عن الرواتب القديمة والصعوبات التي واجهها الفريق في سوق الانتقالات.

وقال أليماني: "الاتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن جريزمان تم بالفعل، مقابل حوالي من 20 إلى 25 مليون يورو بحسب المتغيرات".

وأضاف: "هذا اتفاق ضخم بكل تأكيد، وهام للغاية بالنسبة لبرشلونة بسبب راتب جيزمان الكبير، كما كانت حالة كوتينيو بالضبط".

وأردف: "وجدنا 12 أو 13 لاعبًا لديهم رواتب أعلى من سعر السوق بنسب بين الـ 200 والـ 400%، يجب أن يكون مجموع الرواتب بين الـ 425 و450 مليون يورو بحسب القواعد".

وأكمل عن الصفقات الجديدة: "لقد رفضوا عروضًا أعلى في سوق الانتقالات حتى ينضموا إلينا، جميعهم كان لديهم عروض برواتب أفضل".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تأخر في تسجيل بعض اللاعبين وأبرزهم هو جول كوندي الذي يعاني في الوقت الحالي من الإصابة.