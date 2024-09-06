"لا أحاول حماية أطفالنا".. زوجة موراتا تحسم الجدل حول أنباء خيانته لها!

كشفت كذلك عن تفاصيل الطلاق بينهما

بعد انفصالهما بشكل كامل في بداية شهر أغسطس الماضي، خرجت أليكس كامبيلو زوجة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لكشف الحقيقة وراء التكهنات حول خيانته لها.

كامبيلو خرجت في وقت سابق لإنهاء علاقتها مع موراتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الخطوة التي صاحبها الكثير من الشائعات حول سبب الانفصال، كما ظهرت أنباء بخصوص محاولات مهاجم ميلان للصلح معها والعودة لها.

وللرد على كل هذه الشائعات، خرجت الإيطالية لإجراء مقابلة في "فانيتاتيس" لتوضيح الحقيقة الكاملة، حيث قالت:"لم تكن هناك أي خيانة منه أو صور أو أي شيء، كلها أكاذيب، ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لما تحدثت عنه بطريقة جيدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"البعض يعتقد أنني أتحدث بهذه الصورة لحماية أطفالي، لكن الأمر ليس كذلك، لا توجد خيانة".

وعن الاتفاق على الطلاق:"لا يوجد أي شيء مطروح على الطاولة الآن، لم نتفق على أي شيء بعد، لسنا عجلة في أمرنا، لدي أولويات أخرى في الوقت الحالي مثل المكان الذي سأعيش فيه مع أطفالي، لدينا نفس المحامين وعلاقتنا عظيمة".

وواصلت حديثها:"في الوقت الحالي، أعيش أنا وأطفالي في مدريد، ليس صحيحًا أنني عدت إلى بلادي، لكني سأفعل ذلك قريبًا، سأنتقل إلى ميلانو بالقرب من ألفارو، الانتقال ليس وشيكًا لكني أبحث عن منزل هناك لأنني أريد أن يرى أطفالي والدهم".

يذكر أن موراتا الحاصل مع إسبانيا على يورو 2024، قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد هذا الصيف، منتقلًا لصفوف ميلان الإيطالي في صفقة وصلت قيمتها إلى 13 مليون يورو.