أليكس تيليس في وجود جيسلان كونان .. متى ينتهي التخبط في النصر؟

هل للنجم كريستيانو رونالدو علاقة بتلك الصفقة الغريبة؟

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تحدثت قبل عدة أيام عن أحد أسوأ قرارات سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي، وهو تخلي النصر عن المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس دون أن يمتلك البديل الكفء المعوض، وكنت أظن أن تلك آخر حلقات التخبط في النادي الأصفر، لكن أن هذا التخبط لم ينته بعد!

النصر تخلى عن أحد أفضل مدافعي الموسم الماضي دون أي سبب واضح ودون أن يكون قد تعاقد مع بديله، والآن تتحدث المصادر عن إمكانية التوقيع معه من جديد! وبعدها بعدة أيام يُتم النادي أحد أغرب صفقات الميركاتو السعودي هذا الصيف .. البرازيلي أليكس تيليس.

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حاولت كثيرًا فهم سبب التعاقد مع تيليس لاعب مانشستر يونايتد! يلعب في خانة الظهير الأيسر ولا يُجيد اللعب في مركز آخر إلا الجناح الأيسر في حالات الطوارئ .. لماذا أتى به النصر وهو يمتلك جيسلان كونان أفضل ظهير أيسر في الدوري السعودي الموسم الماضي!

لا أنكر أن صاحب الـ30 عامًا لاعب ممتاز ويمتلك خبرة كبيرة وشخصية حاضرة بناها من خلال لعبه لعديد الأندية العملاقة مثل إنتر ومانشستر يونايتد وبورتو بجانب حضوره القوي في منتخب البرازيل وخوضه معه كُبرى البطولات في العالم، لكن هل له مكان في النصر؟

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بحثت عن إمكانية أن يلعب في يمين الدفاع، لأن الفريق بحاجة لظهير أيمن، فوجدت أنه لم يلعب من خلال مسيرته سوى مباراة واحدة من 412 في خانة الظهير الأيمن، و384 مباراة في يسار الدفاع، بجانب مباريات قليلة في الوسط الأيسر والجناح الأيسر.

قلت ربما سيلعب في اليسار ويُنقل كونان ليمين الدفاع، بحثت عن الإيفواري وجدت أنه لم يلعب أي مباراة خلال مسيرته الكروية في الجانب الأيمن!

إذًا ما السبب خلف التعاقد مع تيليس في ظل وجود كونان؟ وإن كانت الإجابة أن الأخير سيرحل فلماذا أيضًا بعدما قدم موسمًا مذهلًا؟ كيف يُمكن أن تترك لاعبًا انسجم وتألق معك لتضم آخر سيلعب في الأجواء السعودية لأول مرة وقد ينجح وقد يفشل! ولماذا تتحمل تلك التضحية المالية للتعاقد مع واحد وفسخ عقد الثاني؟

كل تلك الأسئلة ليس لها سوى إجابة واحدة .. إن التخبط لم ينته بعد في النصر، وأن ما كان سببًا في خسارة العديد من الألقاب خلال المواسم الماضية قد يكون سببًا في المزيد من خيبات الأمل مستقبلًا، وهو التخبط والفوضى والعشوائية الإدارية في النادي.

حسنًا، هناك إجابة قد تُفسر ما حدث .. هل انضم تيليس للنصر بطلب وضغط من صديقه كريستيانو رونالدو؟ الجميع يعلم حجم الصداقة بين اللاعبين، فهل كان حضوره بمساعدة من النجم البرتغالي؟ ربما هو التفسير الوحيد لكنه في نفس الوقت لا يُغير من حقيقة أنه تأكيد لاستمرار التخبط في النصر.

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