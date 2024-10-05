أليكساندر ميتروفيتش ضد عبدالرحمن الصانبي .. "طريقة مهاجم الهلال المُدمرة وميلاد نجم جديد بالأهلي"

الجميع يعرف طريقة ميتروفيتش ولكن لا يستطيع إيقافها!

مواجهة شرسة لم تكن في الحسبان خلال كلاسيكو الهلال والأهلي، حينما واجه النجم الصربي أليسكاندر ميتروفيتش الحارس الشاب عبد الرحمن الصانبي، حيث كانت التوقعات هي مواجهة ميتروفيتش مع قلب الدفاع إيبانيز أو التركي ميريح ديميرال، أو حتى بين إيفان توني وخاليدو كوليبالي، ولكن حدث ما لم يكن متوقعًا!

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وحقق الهلال الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، حيث تقدم الراقي بهدف مبكر عن طريق النجم الإسباني جابري فيجا، قبل أن يقلب الصربي ميتروفيتش النتيجة بهدفين، لينتهي الكلاسيكو بفوز الزعيم.

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المواجهة كانت قوية جدًا بين الهلال ومضيفه الأهلي، ولكن نجاح ميتروفيتش في تدمير دفاعات الراقي حسمت المباراة..

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ميتروفيتش وطرقه التدميرية المكررة

استعاد النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش الثنائيات المميزة التي يقدمها من بداية الموسم في دوري روشن السعودي، بعد أن توقفت الجولة الماضية ضد الخلود.

وللمرة السادسة هذا الموسم استطاع ميتروفيتش أن يُسجل ثنائية، بعد الأربع مباريات في دوري روشن ضد الأخدود وضمك والرياض والأهلي، وأيضًا ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي.

الأمر بدأ في الكلاسيكو بعدما سجل ميتروفيتش هدفًا بالدقيقة 43 من عمر المباراة، ولكن الحكم رفض احتسابه بعد العودة إلى تقنية الـVAR بسبب التسلل، حيث جاء الهدف بعد عرضية من جواو كانسيلو بالجهة اليمنى، ليضعها الصربي بالرأس في المرمى.

وكرر ميتروفيتش نفس الكرة تقريبًا بالدقيقة 56، بعد عرضية من الجهة اليسرى أرسلها البرازيلي رينان لودي على رأس أليكساندر، ليُكرر طريقته المُدمرة في الرأسيات ويضعها في المرمى.

وسدد ميتروفيتش ركلة جزاء حصل عليها الهلال بالدقيقة 72 بعد عرقلة مالكوم من جانب ريان حامد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها عبد الرحمن الصانبي، ليتم إعادة الركلة بالدقيقة 78 التي شهدت تسجيل ميتروفيتش الهدف الثاني.

على الرغم من أن جميع المدافعين يعرفون جيدًا طريقة ميتروفيتش في تسجيل الأهداف بالرأس، إلا أنهم يظلوا حتى الآن عاجزين عن إيقافه، ليواصل تسجيل الأهداف بتلك الطريقة المميزة.

الصانبي .. ميلاد نجم جديد رغم الهزيمة

أثار غياب الحارس السنغالي إدوارد ميندي قلق جماهير الأهلي قبل الكلاسيكو، في ظل الاعتماد على الحارس الشاب عبد الرحمن الصانبي، الذي لا يمتلك أي خبرة في مثل تلك المباريات.

ولكن ما قدمه الصانبي أمام الهلال، أعلن ميلاد نجم جديد في مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي، شهدت مباراة الكلاسيكو ولادته.

الصانبي تمكن من التصدي للكثير من الفرص المحققة لنادي الهلال، كما أنه تصدى لركلة الجزاء الأولى التي سددها أليكساندر ميتروفيتش، قبل أن يقرر الحكم إعادتها، ليُسجلها مهاجم الهلال.

الحارس صاحب الـ23 عامًا تصدى لـ3 أهداف محققة لنادي الهلال، وهي التي كانت كفيلة لإنهاء المباراة مبكرًا لمصلحة الزعيم.

الهدف الأول الذي استقبله الصانبي من ميتروفيتش يتحمله خط الدفاع بالكامل بسبب سوء التمركز وغياب المراقبة للمهاجم الصربي الذي وضع الكرة بكل أريحية.

والهدف الثاني كان من ركلة جزاء تصدى لها ليتم إعادتها ثم يُسجلها ميتروفيتش في المرمى، وهو ما يعني أنه لا يتحمل أي شيء من الهزيمة في الكلاسيكو، وقدم مباراة رائعة.