أليخاندرو جارناتشو يدمر بيدري وبرشلونة: الكبير فقط يتأهل!

لقطة مثيرة للجدل من الجناح الأرجنتيني

قرر الجناح الأرجنتيني صاحب الأصول الإسبانية أليخاندرو جارناتشو، استفزاز برشلونة بعد خروجه أمام مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي.

مانشستر نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في إياب مرحلة خروج المغلوب، ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بعد التعادل على كامب نو 2/2.

وقام اللاعب المعروف بحبه لريال مدريد باستفزاز برشلونة عن طريق تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها :"الفريق الكبير يذهب إلى الدور التالي".

وأرفق جناح مانشستر صورة له مع هذه التغريدة وهو يقوم بتقليد احتفال بيدري لاعب وسط برشلونة، والذي لم يتمكن من اللعب بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن جارناتشو قام بالعديد من اللقطات المثيرة للجدل الفترة الأخيرة، كان أبرزها عندما قال إن كريستيانو رونالدو هو الأفضل على الإطلاق عندما تدرب مع ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين.