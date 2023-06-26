ليس أليجري .. مدرب إيطالي "غير ناجح" يمنح موافقته إلى الهلال!

اسم إيطالي مفاجئ يقترب من تدريب نادي الهلال في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024

أعطى اسم إيطالي مفاجئ، موافقته إلى نادي الهلال؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال تعاقد مع صفقتين عالميتين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهما متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت"، وافق الإيطالي جينارو جاتوزو، على تدريب نادي الهلال؛ بعد تلقيه عرضًا مغريًا، مقابل 15 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

جاتوزو يستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لبدء مهمته الجديدة في عالم التدريب، بعد تجارب "غير ناجحة" مع ميلان ونابولي الإيطاليين، وفالنسيا الإسباني؛ حسب ما ذكرته الصحيفة.

وأشارت إلى أن المدير الفني الإيطالي، سيجتمع مجددًا مع كوليبالي؛ بعد أن عملا معًا في صفوف الفريق الأول لكرة لقدم بنادي نابولي، في الفترة من ديسمبر 2019 إلى يونيو 2021.

ويملك جاتوزو البالغ من العمر 45 سنة، لقبًا وحيدًا فقط في مسيرته التدريبية؛ وهو كأس إيطاليا، الذي حققه مع نابولي في موسم 2019-2020.

جدير بالذكر أن المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، ارتبط اسمه بقوة، خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة الزعيم الهلالي؛ قبل أن يظهر جاتوزو بشكل مفاجئ.