أليجري يلوم بوجبا على غيابه عن كأس العالم

مدرب يوفنتوس يُحمل بوجبا نتيجة غيابه عن كأس العالم قطر 2022.

ألقى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس باللوم على بول بوجبا بسبب غيابه عن كأس العالم 2022 بقطر بعد أن اختار عدم الخضوع لعملية جراحية في فترة ما قبل الموسم.

بوجبا عانى من مشكلة في الفخذ وأدت هذه الانتكاسة الأخيرة إلى استبعاده رسميًا من نهائيات كأس العالم حيث سيحتاج لثلاثة أسابيع جُدد من أجل التعافي.

لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق الذي تعرض لإصابة مزعجة في الغضروف المفصلي خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، لم يشارك بعد مع يوفنتوس بعد عودته إلى النادي في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، وزار بوجبا أحد الاختصاصيين في أغسطس مما أقنعه بعدم الخضوع لعملية جراحية على أمل العودة ليوفنتوس بحلول منتصف سبتمبر.

وقال أليجري عن إصابة بوجبا قبل مباراة يوفنتوس أمام باريس سان جيرمان: "لن يكون جاهزًا قريبًا، لقد تحدثت إليه في وقت سابق لا جدوى من تكرار ما قيل بالفعل".

وأتم: "بمجرد اتخاذ القرار بعدم إجراء عملية جراحية في بداية الموسم، كان من الطبيعي أن الآمال في أن يتمكن من العودة مع يوفنتوس وفرنسا كانت ضئيلة، إنه آسف لنا ولكأس العالم، هذا طبيعي لقد تمت معاقبتنا لعدم وجوده".