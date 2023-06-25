أليجري يرد على عرض الهلال ومفاجأة مدوية في مفاوضاته مع النصر

الهلال والنصر لم يستقرا حتى الآن على مدربيهما في الموسم الجديد

يبدو أن التعاقد مع اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية أسهل لأندية دوري روشن السعودي من التوقيع مع المدربين، حيث لم يستقر الهلال والنصر والأهلي حتى الآن على مدربيهم للموسم الجديد فيما يعيش الاتحاد حالة من الاستقرار مع نونو سانتو الذي قاده للقب الموسم الماضي.

الهلال تحديدًا ارتبط هذا الصيف بالإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، ورغم رفض الجمهور له إلا أن الزعيم قدم له راتبًا سنويًا قدره 20 مليون يورو بجانب 10 ملايين يورو مكافأة توقيع.

الصحفي الإيطالي المخضرم فابريتسيو رومانو أكد مساء اليوم عبر تويتر أن أليجري رفض العرض السعودي الذي قُدم له شفويًا، وذلك لرغبته التركيز على عمله مع يوفنتوس الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2024.

المصادر المتابعة تحدثت عن مفاوضات بين أليجري والنصر، لكن رومانو فجر مفاجأة مدوية حين أكد عدم تقديم فريق كريستيانو رونالدو أي عرض للمدرب الإيطالي، مشيرًا إلى أن العرض الوحيد كان من الهلال وتم تقديمه يوم الخميس الماضي ورُفض اليوم الأحد.

يُشار إلى أن أليجري حظي بموسم سيئ جدًا مع يوفنتوس في 2022-2023 وقد طالب جل الجمهور البيانكونيري بإقالته لكن التبعات الاقتصادية لذلك القرار تمنع إدارة الفريق من الإقدام عليه، كما تؤكد المصادر المتابعة للسيدة العجوز.