ألونسو: والداي ضحكا عندما تواصل معي ريال مدريد!

ماركوس ألونسو يكشف رد فعل والديه الساخر عندما تواصل معه ريال مدريد لضمه في بداية مسيرته.

كشف ماركوس ألونسو مدافع نادي برشلونة الإسباني عن بداية مسيرته مع الغريم ريال مدريد، مؤكدًا أن أهله ضحكوا عندما تواصل معه النادي الملكي لأول مرة.

ألونسو أجرى مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكد خلالها على أن عائلته بأكملها تشجع برشلونة، رغم أن بداية مسيرته كانت في صفوف أكاديمية ريال مدريد.

وقال ألونسو: "فريق والدي كان برشلونة، وفي المنزل كنا جميعًا نشجع برشلونة، التوقيع مع ريال مدريد؟ في البداية كان الأمر معقدًا، أجريت بعض الاختبارات على مضض، ثم تم استدعائي للذهاب، وحينها ضحك والداي على الأمر".

وأضاف: "لكنني ذهبت في النهاية، لأنه كان أفضل شيء لتطوير نفسي، لقد أمضيت سنوات عديدة هناك، ما ساعد على تطوري كلاعب كرة قدم وكشخص، ولا أستطيع أن أقول غير ذلك".

واختتم ألونسو تصريحاته بالحديث عن قرار رحيله من ريال مدريد في 2010 بعد 11 عامًا من بدايته في أكاديمية النادي الملكي، وقال: "كنت أرغب في اللعب، وكنت أعرف أن الأمر سيكون صعبًا في مدريد، في ذلك الوقت كان الدوري الإنجليزي يتطور كثيرًا، وقررت تغيير المشهد وذهبت إلى بولتون، كانت تجربة جيدة وساعدتني كثيرًا على التطور، عندما أنظر إلى الوراء أرى أنني اتخذت قرارات محفوفة بالمخاطر، لكن لم أكن أحتاج لأكثر من ثقة ودعم عائلتي".