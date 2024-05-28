ألونسو : هذا ما تعلمته من جوارديولا وأنشيلوتي هو "حرباء" المدربين في أوروبا!

قدرات خاصة يمتلكها المدرب الإيطالي

كشف الإسباني تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن، عن اختياراته بالنسبة للمدربين المفضلين له على مدار مسيرته الكروية وما تعلمه منهم.

ألونسو أصبح سريعًا من صفوة المدربين في أوروبا، بعد قيادته ليفركوزن لتحقيق لقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، وكانت هناك محاولات لجلبه إلى ليفربول أو بايرن ميونخ ولكنه رفض وقرر البقاء.

وقال الإسباني في تصريحات لشبكة "Movistar+" عن مدربه المفضل:"لقد تعلمت من جميع المدربين، واستفدت من ذلك في بداية مسيرتي كمدرب، رافا بينيتيز ساهم في تكوين إدراكي لكيفية التأقلم واستخدام الخطط المتنوعة، بيب جوارديولا يعرف الطريقة التي يجب أن تلعب بها وما سيحدث من سيناريوهات".

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وأضاف:"لويس أراجونيس تمتع بالقوة والذكاء في التواصل وتحديد ما يريده، وفيسنتي ديل بوسكي علمني أن أقلق بالقدر المناسب بشأن الأشياء التي يجب ان تقلق بشأنها".

وعن كارلو أنشيلوتي:"برع في نقل كرة القدم الجيدة في كل مكان ذهب له، يصف نفسه بأنه مدرب مثل الحرباء، يستطيع تكييف خبرته في مختلف الدوريات والبدان".

وأما عن جوزيه مورينيو وفترته في ريال مدريد:" دافعت عنه لأنني حرصت دائمًا على الدفاع عن جميع المدربين الذيين عملت معهم".

جدير بالذكر أن ألونسو يستعد للبقاء مع ليفركوزن الموسم القادم، مع وجود فرصة قوية لانتقاله إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقد أنشيلوتي.