ألونسو حسم قراره .. مدرب ليفركوزن اختار وجهته المقبلة بين بايرن ميونخ وليفربول بالفعل!

ألونسو حدد وجهته القادمة بين ليفربول وبايرن ميونخ...

يعيش تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، فترة من النجاحات مع فريقه الحالي، ويتصدر معه ترتيب الدوري الألماني، متفوقًا على العملاق البافاري بايرن ميونخ.

وأصبح المدرب الإسباني الشاب، هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ليفربول وبايرن ميونخ، بسبب أسلوبه مع ليفركوزن، وعدم خسارته أي مباراة حتى الآن.

ويبحث ليفربول، عن مدير فني جديد يخلف يورجن كلوب، الذي قرر الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي، بينما الحال لا يختلف كثيرًا في بايرن، الذي يسعى لإيجاد مدرب جديد بدلًا من توماس توخيل، بعد تعرض الفريق البافاري لتراجع كبير في النتائج والأداء هذا الموسم.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن ألونسو يفضل العودة إلى ليفربول، إذ أنه متحمس لخوض التحدي الكبير، المتمثل في خلافة كلوب، والعمل الكتيبة الحالية للريدز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن استقرار ليفربول في الوقت الحالي، من أكبر العوامل التي رجحت الكفة بالنسبة للمدرب الإسباني، عن بايرن ميونخ، بعد حالة الفوضى التي يشهدها الفريق البافاري في الفترة الماضية.