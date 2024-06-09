ألقى الكرة في ملعب الأهلي .. بايرن ميونخ يُحدد شرط التخلي عن كيميتش

الأهلي على رأس المهتمين باللاعب

حدد بايرن ميونخ شرط التخلي عن نجمه جوشوا كيميتش، ليُلقي بذلك بالكرة في ملعب الأهلي السعودي أكبر المهتمين بضم اللاعب.

كان خبير الانتقالات، رودي جاليتي، قد أكد سعي النادي الجداوي للتعاقد مع اللاعب الألماني، مشيرًا إلى أن رئيسه التنفيذي يبذل قصارى جهدها لإنهاء الصفقة.

الصحفي فلوريان بلتينبيرج من قناة سكاي أكد أن العملاق البافاري قرر التخلي عن كيميتش هذا الصيف، مشيرًا إلى أنه حدد شرط ذلك بوصول عرض مناسب ماليًا.

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وأضاف بلتينبيرج أن كيميتش ليس الوحيد المشمول بهذا القرار، بل كذلك زميله ليون جوريتسكا، وذلك تمهيدًا للتعاقد مع جواو بالينيا من فولهام.

الصحفي المخضرم أتم تغريدته عبر منصة إكس بالتأكيد على أن العملاق البافاري لم يصله حتى الآن أي عرض جدي للتعاقد مع كييمتش أو جوريتسكا.