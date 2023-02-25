ألقى العكاز وتعافيه يسير بشكل جيد.. هل انتهت مشكلة مانويل نوير مع بايرن ميونخ؟

أخطبوط الكرة الألمانية في وضعية جيدة

في أول ظهور له برفقة الفريق بعد اندلاع مشكلة "التزلج" الشهيرة والتي أبعدته مؤقتًا للإصابة وربما لمدة أطول عن حسابات يوليان ناجلسمان، بدا مانويل نوير الحارس الأسطوري لبايرن والكرة الألمانية في حالة بدنية جيدة للغاية أثناء حضوره اجتماعًا مغلقًا للفريق البافاري بقيادة المدرب في مطعم فورستهاوس وورنبيرن حيث تناولوا العشاء سويًا الجمعة.

بدا نوير بحالة بدنية جيدة ولم يحتج أي عكاكيز للمشي، لم يكن يركض ولكن لم تكن هناك مشكلات واضحة فيما يبرز تعافيه بشكل متقدم من الإصابة التي ألزمته المشي بعكاكيز في البداية.

اللافت أن نوير كان أول من وصل لحضور هذا اللقاء، حتى قبل المدرب ناجلسمان، وفقًا لصحيفة "بيلد" التي استطاعت أن تقتنص بعض الكلمات من الحارس البالغ من العمر 36 عامًا.

وقال نوير مازحًا في تصريحاته حين بادءه صحفي "بيلد" بقوله إن حالته البدنية تبدو جيدة: "جيد جدًا ، شكرًا! يعني الكثير عندما يقول المراسلون إن الأمور تبدو جيدة بالنسبة لهم".