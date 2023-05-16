بالصوت والصورة.. هل هؤلاء حكام جادّون؟

لم يتوقع جمهور كرة القدم الإنجليزية الطريقة التي رأوا بها الحكام في غرفة "الفار" في البطولة الأكبر في العالم على مستوى الدوريات وهم ينادون بعضهم بالألقاب الدارجة خلال مباحثاتهم في كل لقطات اللقاء.

ظهر هذا بقوة حين كان هاورد ويب عضو هيئة الحكام الإنجليزية ضيفًا على كل من جيمي كاراجر وجاري نيفيل نجمي الكرة الإنجليزية السابقين.

لقد رأى الكل كيف تتم مناداة أنتوني تايلور على سبيل المثال من حكم "الفار" المصاحب له بـ"تايلز"، وكريس كافاناج بـ"كاف" بينما كان ينادى على حكم الراية سكوت ليدجر بـ"ليدج".

ألقاب مخففة دراجة لم تمر مرور الكرام على متابعي كرة القدم الإنجليزية ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: "الجزء الأسوأ هو مناداة أنتوني تايلور بـ تايلز!".

وأضاف آخر: "لا أستطيع تحمل (تايلز) تلك!" والآخر: "هل هذا لا يشير إلى مسؤولية منعدمة لديهم؟ أعني لدى (ليدج) و(كاف)؟".