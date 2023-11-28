ألفيش يلجأ للمال للهروب من جحيم السجن ورد صادم للمدعي العام!

محاولة فاشلة لتخفيف العقوبة

انتكاسة جديدة تعرض لها المدافع البرازيلي داني ألفيش، بعدما رفضت برشلونة منحه الحرية المؤقتة للمرة الثالثة منذ القبض عليه بتهمة الاغتصاب.

ألفيش دخل السجن مطلع شهر يناير الماضي، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة شابة في ملهى ساتون الليلي في برشلونة ليلة 30 ديسمبر 2023، حيث أصدر القاضي حكمًا بالحبس المؤقت دون كفالة لتفادي خطر هروبه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن المحكمة رفضت طلب فريق الدفاع الخاص بألفيش، بالإفراج عنه بشكل مؤقت، مع دفع مبلغ 150 ألف يورو للضحية المزعومة كتعويض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان يطمح ألفيش في أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف العقوبة المتوقعة لتصل إلى عامين فقط بدلًا من العقوبة التي طالب بها المدعي العام الإسباني ووصلت إلى 9 سنوات.

وجاءت الصدمة برفض المدعي العام طلبات ألفيش المذكورة، وتمسكه بسجن اللاعب لمدة 9 سنوات، لذلك وضعه لن يتغير لحين انعقاد المحاكمة الخاصة بالقضية قريبًا.

يذكر أن أقوال ألفيش في التحقيقات تغيرت خمس مرات، بينما أبقت الضحية المزعومة على قصتها كما هي منذ أول مقابلة لها مع الشرطة، مما يجعل كلماتها أكثر تصديقًا من اللاعب البرازيلي.