ألفيش: مبابي ظاهرة؟ عليه التعلم من ميسي ونيمار!

سيسجل 150 هدفًا لو مرر لهما في باريس

تحدث النجم البرازيلي داني ألفيش، عن رأيه في مقارنة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بزميليه ليونيل ميسي ونيمار بحكم تواجد الثلاثي معًا في باريس سان جيرمان.

ألفيش سبق أن لعب بجوار مبابي عندما لعب لباريس خلال عامي 2017 و2018، ولكن يبدو أن العلاقة مع النجم الفرنسي لم تكن في أفضل حالاتها.

وقال البرازيلي المخضرم في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية:"مبابي ظاهرة؟ لا يزال لا يفهم أن هناك من يلعب معه في باريس يستحق هذا اللقب أكثر منه".

وأضاف:"لو قام بتمرير الكرة بشكل أكبر إلى ميسي ونيمار سيصل رصيده التهديفي إلى 150 هدفًا".

وتابع:"ميسي ونيمار فريدان من نوعهما، يران ويفعلان بعض الأشياء التي لا يمكن لأي شخص آخر القيام بها، لذلك يجب على مبابي أن يعرف مع من يلعب".

جدير بالذكر أن ألفيش الذي يتواجد حاليًا مع البرازيل في كأس العالم قطر 2022، سبق أن لعب مع ميسي ونيمار لفترة طويلة مع برشلونة وحصل على العديد من الألقاب معهما في كامب نو.