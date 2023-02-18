ألفيش للهرب من مواجهة زوجته: لا أتذكر أي شيء!

النجم البرازيلي حاول الهروب من مواجهة زوجته.

كشفت تقارير إن النجم البرازيلي دانييل ألفيش لاعب برشلونة السابق حاول الهرب من مواجهة زوجته بعد التهمة التي واجهها بالاعتداء على سيدة.

جاء هذا بحسب ما ذكر مصدر لصالح برنامج إل بروجراما دي آنا روزا"، وأكد خلالها إنه حاول دفع زوجته لمسامحته بحجة ساذجة نوعًا ما.

وقال المصدر: "ألفيش ذهب في كلماته لزوجته إلى بعيد للغاية، وأكد لها أنه لا يتذكر أي شيء من تلك الليلة، لأنه كان مخمورًا بالكامل".

وأضاف مقدم البرنامج خواكين برات: "عندما قال لها ألفيش ألا تذهب إلى المحاكمة الأولى كان هذا لأنه أراد أن يعفيها عن عناء رؤيته في تلك الظروف التي يمر بها".

جدير بالذكر أن ألفيش يتواجد في الحبس الاحتياطي منذ يوم 20 يناير الماضي لاتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة.