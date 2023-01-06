ألفيش عن اتهامات التحرش: عائلتي تعاني، وكيف أفعل ذلك؟!

دانييل ألفيش نجم منتخب البرازيل ينفي اتهامات التحرش عن نفسه.

نفى البرازيلي دانييل ألفيش نجم منتخب البرازيل وفريق بوماس تهمة التحرش عن نفسه بعد أن انتشرت أنباء عن اعتدائه على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة.

وقال ألفيش: "أولًا أريد أن أنفي كل شيء، نعم كنت هناك وكان هناك الكثير من الأشخاص يحصلون على بعض المرح، وكل من يعرفني يعرف أنني أحب الرقص".

وأضاف: "كنت أرقص في مكان دون أن أضايق أي إنسان في مساحته الشخصية، لا أعلم من هي تلك السيدة، عندما أذهب لدورة المياه لا اسأل من في الداخل".

وأكمل: "لم أضايق أي شخص في مساحته الشخصية، كيف لي أن أقوم بذلك مع سيدة؟! لا، ذلك غير ممكن، عائلتي تعاني، بالأخص هؤلاء الأقرب لي".

جدير بالذكر أن ألفيش كان قد شارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم قبل أن يغادر الفريق البطولة أمام كرواتيا في ربع النهائي.