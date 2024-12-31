رغم الاتفاق على كل شيء .. ضربة قوية تنتظر ريال مدريد في ملف ألفونسو ديفيس

النادي الإسباني يثق في كلمة اللاعب

رغم اتفاقه على كل شيء مع ريال مدريد، إلا أن الظهير الكندي ألفونسو ديفيس قد ينتهي به الحال بالبقاء في بايرن ميونخ وتجديد عقده مع النادي الألماني.

العقد الحالي لديفيس ينتهي في يونيو المقبل ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، ووفقًا للوائح والقوانين المتعارف عليها، فإن اللاعب يحق له التوقيع مع أي نادٍ بشكل مبدئي، على أن يكمل الموسم مع بايرن ويرحل بالمجان في الصيف.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن الوضع تطور سريعًا في الوقت الحالي، وذلك بعودة بايرن بقوة من أجل الحفاظ على خدمات الدولي الكندي، وسعيه لإغلاق هذا الملف بتجديد اللاعب في أقرب وقت ممكن.

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وعلى الجانب الآخر لا يزال يثق ريال مدريد في كلمة ديفيس الذي وعد النادي بالانتقال لهم، تزامنًا مع ما أكده موقع "ذا أثلتيك" حول رفضه لعرض من مانشستر يونايتد، بسبب الظروف الرياضية التي يعيشها النادي الإنجليزي وصعوبة تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ولذلك، يبقى ريال وبايرن فقط في السباق، وسط تأكيدات بأن النادي الألماني حقق تقدمًا كبيرًا في المحادثات، وأصبح في وضع قوي للغاية لحرمان ريال من التعاقد مع اللاعب في صفقة مجانية.

ومن الناحية الرياضية، ورغم الحب المتبادل بين ديفيس وريال مدريد، إلا أنه بدأ يستمتع بالحياة من جديد في أليانز أرينا تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، خاصة وأن الأخير ساعد اللاعب على تخطي الفترة الصعبة التي عاشها مع المدير الفني السابق توماس توخيل.

وفي النهاية، يبدو أن اللاعب أصبح يرحب بفكرة الاستمرار مع بايرن ميونخ، بشرط أن يقبل النادي بمطالبه المالية، بمنحه 15 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى نفس المبلغ كمكافأة تجديد، ويبدو أن العملاق البافاري أصبح مستعدًا لقبول هذه الطلبات.