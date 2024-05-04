"ألغى 3 أهداف لرونالدو وغير معتمد".. واقعة الاتحاد ليست الأولى في خطايا التسلل شبه الآلي!

بعد إلغاء هدف مروان الصحفي في مرمى أبها..

SHAHID

شنت جماهير الاتحاد حملة واسعة، على مدار الساعات الماضية، اعتراضًا على إلغاء هدف مروان الصحفي في شباك أبها، اعتمادًا على تقنية التسلل شبه الآلي، في لقاء شهدت خسارة قاسية للعميد بثلاثية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد تجمد رصيده عند 50 نقطة، بعد الخسارة أمام أبها بنتيجة (1-3)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وذكر الإعلامي الرياضي علي اليوسف، أن تقنية التسلل شبه الآلي، التي تم اتهامها بظلم الاتحاد في مباراة أبها، سبق وأن تسببت في إلغاء عدد من الأهداف التي أحرزها كريستيانو رونالدو، قائد النصر، خلال مباريات الهلال والأهلي والاتفاق، وغيرها، مضيفًا أن أغلب الدوريات العالمية لم تعتمد تلك التقنية حتى اللحظة.

وكان المستشار التحكيمي المصري سمير عثمان، قد ذكر بأن تقنية التسلل شبه الآلي، تعمل بشكل صحيح، ولكنها تعتمد على تقدير حكم الفيديو للاعب الذي يتم قياس حالة التسلل من خلاله، وقد يُصدر القرار بشكل خاطئ، في حالة ارتكاب الحكم خطأ في تحديد رقم اللاعب.

واعترضت جماهير الاتحاد بشأن ما ذكرته حول وجود لاعب أبها نيجويرا، في موقف تغطية للجناح جوتا الذي تم احتساب التسلل ضده، فيما اعتمدت التقنية الحالة بناءً على وضع المدافع إبراهيم الزبيدي قياسًا بلاعب الاتحاد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبات الاتحاد بعيدًا عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، بفارق 4 نقاط، فيما تتبقى مباراة مؤجلة للأهلي أمام الهلال، مساء الإثنين المقبل، من الجولة 28 بدوري روشن السعودي، في ظل الصراع القائم مع التعاون، على المقعد الأخير المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

SHAHID